«Рома» установила ценник на Дзаньоло, которым интересуется «Ювентус»

«Рома» определилась с ценой вингера Николо Дзаньоло.

Как известно, туринский «Ювентус» планирует предпринять попытку подписания 22-летнего вингера сборной Италии этим летом. Известна и сумма, которую «зебры» готовы предложить за Дзаньоло, – 40 млн евро.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, римляне оценивают своего игрока гораздо дороже – в 60 млн евро. Именно столько столичный клуб намерен запросить у потенциальных покупателей.

Transfermarkt оценивает Николо Дзаньоло в 33 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 поединках Серии А, став автором 2 голов и 4 голевых передач.