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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший физиотерапевт «Ювентуса» предостерёг «старую синьору» от последствий трансфера Дзаньоло

09 Апреля 2022 • 13:45 Комментировать
Кальяри
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Ювентус
6.20 3.95 1.58
Через 7 ч. 44 мин.
Экс-физиотерапевт туринского «Ювентуса» Фабрицио Тенконе, проработавший в клубе с 1993 по 2016 год, предупредил свою бывшую команду, что трансфер полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло может оказаться провальным.
 
«Игрок молодой, у него, безусловно, большая сила духа, и он хорошо перенес вторую операцию. Так что я бы не сомневался в упорстве. Но при этом есть риск в 20-30%, что он снова получит тяжёлую травму», – цитирует бывшего физиотерапевта туринцев Football Italia.
 
Напомним, ранее в прессе активно появлялись слухи о возможном переходе Дзаньоло в туринский «Ювентус». К своим годам футболист уже дважды страдал от разрыва крестообразных связок.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло
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