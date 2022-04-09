Бывший физиотерапевт «Ювентуса» предостерёг «старую синьору» от последствий трансфера Дзаньоло

Экс-физиотерапевт туринского «Ювентуса» Фабрицио Тенконе, проработавший в клубе с 1993 по 2016 год, предупредил свою бывшую команду, что трансфер полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло может оказаться провальным.

«Игрок молодой, у него, безусловно, большая сила духа, и он хорошо перенес вторую операцию. Так что я бы не сомневался в упорстве. Но при этом есть риск в 20-30%, что он снова получит тяжёлую травму», – цитирует бывшего физиотерапевта туринцев Football Italia.

Напомним, ранее в прессе активно появлялись слухи о возможном переходе Дзаньоло в туринский «Ювентус». К своим годам футболист уже дважды страдал от разрыва крестообразных связок.