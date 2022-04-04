Де Лихт рассказал о разнице между игрой за «Ювентус» и за «Аякс»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт впечатлён уровнем сопротивления в итальянской Серии А.

«В Серии А сложна каждая игра. В «Аяксе» болельщики были разочарованы, когда мы обыгрывали соперников, идущих на 15-м месте, с разницей менее чем в два гола. В первый год в Италии меня удивило, что фанаты счастливы даже после минимальных побед. Здесь нет такой разницы в уровне команд – в этом главное отличие», – рассказал 22-летний нидерландский футболист в интервью CBS.

Маттайс де Лихт перебрался из амстердамского «Аякса» в «Ювентус» летом 2019 года за 85,5 млн евро. На его счету 110 поединков за туринцев во всех турнирах.