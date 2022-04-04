Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт рассказал о разнице между игрой за «Ювентус» и за «Аякс»

04 Апреля 2022 • 21:35 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
5.60 3.60 1.68
09.04 21:45

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт впечатлён уровнем сопротивления в итальянской Серии А.

«В Серии А сложна каждая игра. В «Аяксе» болельщики были разочарованы, когда мы обыгрывали соперников, идущих на 15-м месте, с разницей менее чем в два гола. В первый год в Италии меня удивило, что фанаты счастливы даже после минимальных побед. Здесь нет такой разницы в уровне команд – в этом главное отличие», – рассказал 22-летний нидерландский футболист в интервью CBS.

Маттайс де Лихт перебрался из амстердамского «Аякса» в «Ювентус» летом 2019 года за 85,5 млн евро. На его счету 110 поединков за туринцев во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Верона 1:0 Дженоа 1.88 3.40 4.60
Идет 51 минута Милан 0:0 Болонья 1.44 4.70 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
22:34 · Италия. Серия А
Кака прокомментировал лидерство «Милана» в Серии А
22:18 · Италия. Серия А
«Удинезе» не продаст Бету
22:05 · Италия. Серия А
Аллегри доволен судейством в матче «Ювентус» – «Интер»
21:35 · Италия. Серия А
Де Лихт рассказал о разнице между игрой за «Ювентус» и за «Аякс»
21:27 · Италия. Серия А
«Верона» скромно обыграла аутсайдера Серии А
21:20 · Италия. Серия А
Игрок «Аталанты» принёс извинения Кулибали за расистские выкрики со стороны фанатов клуба
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» — «Болонья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гравенберха
20:44 · Италия. Серия А
«Милану» интересен нападающий «Порту»
20:32 · Италия. Серия А
Недвед: «Дибала будет играть важную роль в своём новом клубе»
19:53 · Италия. Серия А
Романьоли не поможет «Милану» в матче против «Болоньи»
19:39 · Италия. Серия А
Джеко во время матча против «Ювентуса» повздорил с фанатом
19:26 · Италия. Серия А
«Рома» хочет удержать Кристанте
19:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» следит за полузащитником «Ниццы»
18:51 · Италия. Серия А
Снейдер: «Когда Бенитес попросил сыграть Это'О на фланге, Самюэль ответил: «Я делаю это только для Моуринью»
Все новости
Рекомендуем