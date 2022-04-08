Аллегри: «Мы достойны быть в четверке»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами накануне матча Серии А против «Кальяри».

«Всегда тяжело играть в «Кальяри». Это физическая команда. Я думаю, технически это будет отвратительная игра, и мы должны это осознавать», — сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что «Ювентус» заслуживает того, чтобы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

«Я проанализировал то, что видел против «Интера». Я всегда думаю о том, что делает команда. Мы достойны быть четвертыми. Нам нужно работать, чтобы стать лучше, и мы можем стать лучше до конца сезона», - сказал Аллегри.