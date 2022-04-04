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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед: «Дибала будет играть важную роль в своём новом клубе»

04 Апреля 2022 • 20:32 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
5.60 3.60 1.68
09.04 21:45

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о предстоящем уходе из клуба Пауло Дибалы.

Напомним, что аргентинец покинет «Ювентус» по окончании сезона в качестве свободного агента.

«Решение не продлевать контракт Дибалы никак не связано с его игровыми качествами. Он всегда играл важную роль и продолжить играть её в своём новом клубе. Мы довольны тем, как он проявляет себя с профессиональной точки зрения», – заявил бывший чешский полузащитник.

Недвед также ответил на вопрос о возможной замене Дибалы: «У нас есть оптимальная опция в лице Федерико Кьезы, который травмирован. Позже мы подумаем о том, как организовать нашу атаку», – рассказал Недвед в интервью Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед Пауло Дибала
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