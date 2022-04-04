Недвед: «Дибала будет играть важную роль в своём новом клубе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о предстоящем уходе из клуба Пауло Дибалы.

Напомним, что аргентинец покинет «Ювентус» по окончании сезона в качестве свободного агента.

«Решение не продлевать контракт Дибалы никак не связано с его игровыми качествами. Он всегда играл важную роль и продолжить играть её в своём новом клубе. Мы довольны тем, как он проявляет себя с профессиональной точки зрения», – заявил бывший чешский полузащитник.

Недвед также ответил на вопрос о возможной замене Дибалы: «У нас есть оптимальная опция в лице Федерико Кьезы, который травмирован. Позже мы подумаем о том, как организовать нашу атаку», – рассказал Недвед в интервью Sky.