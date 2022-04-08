Тренер сборной Сербии считает, что Милинкович-Савич идеально подойдёт «Ювентусу»

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал будущее полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

25-летний серб, выступающий за «Лацио», связан с переходом в различные клубы. Главным претендентом на его подписание считается туринский «Ювентус», представители которого уже связались с агентом Милинковича-Савича.

«Сергей любит «Лацио», но он идеально подойдёт «Ювентусу», – заявил в беседе с Gazzetta рулевой сербской сборной.

Милинкович-Савич забил 9 голов и столько же раз ассистировал в 30 матчах за «Лацио» в текущем розыгрыше Серии А.