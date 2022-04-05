Галеоне посоветовал «Ювентусу» купить Дембеле и Рюдигера

Бывший тренер «Наполи» Джованни Галеоне посоветовал «Ювентусу» приобрести в летнее межсезонье полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле и защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Напомним, что контракты обоих истекают по окончанию нынешнего сезона.

«Ювентус» покупал лучших игроков Италии, таких как Пьянич или Гонсало Игуаин. Они должны сделать то же самое сейчас. Они сделали это с Влаховичем и должны сделать то же самое с Сергеем Милинковичем-Савичем. Антонио Рюдигер и Усман Дембеле из были бы хорошими кандидатами за границей», – цитирует бывшего итальянского тренера издание Football Italia.