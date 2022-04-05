Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Галеоне посоветовал «Ювентусу» купить Дембеле и Рюдигера

05 Апреля 2022 • 14:40 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
5.70 3.80 1.63
09.04 21:45
Бывший тренер «Наполи» Джованни Галеоне посоветовал «Ювентусу» приобрести в летнее межсезонье полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле и защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Напомним, что контракты обоих истекают по окончанию нынешнего сезона.
 
«Ювентус» покупал лучших игроков Италии, таких как Пьянич или Гонсало Игуаин. Они должны сделать то же самое сейчас. Они сделали это с Влаховичем и должны сделать то же самое с Сергеем Милинковичем-Савичем. Антонио Рюдигер и Усман Дембеле из были бы хорошими кандидатами за границей», – цитирует бывшего итальянского тренера издание Football Italia.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Рюдигер Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
15:11 · Италия. Серия А
«Интер» в конце сезона может потерять лидеров
15:08 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет подписать Хвичу на 5 лет
15:04 · Италия. Серия А
Галеоне: «Ювентусу нужны техничные и физически сильные игроки»
14:53 · Италия. Серия А
Флоренци выбыл до конца сезона
14:40 · Италия. Серия А
Галеоне посоветовал «Ювентусу» купить Дембеле и Рюдигера
14:27 · Италия. Серия А
Игроки «Интера» и «Ювентуса» устроили перепалку под трибунами после матча
14:19 · Италия. Серия А
«Интер» обсудит новые контракты с Хандановичем и Шкриньяром ближе к концу сезона
13:40 · Италия. Серия А
«Милан» очень близок к покупке Ботмана
13:33 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией
13:23 · Италия. Серия А
«Барселона» возобновила интерес к Рабьо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина
12:31 · Италия. Серия А
Жиру об игре с «Болоньей»: «Выступили хорошо, но были немного не точны»
12:29 · Италия. Серия А
Дибала пообщался с Симеоне по поводу возможного перехода в «Атлетико»
12:24 · Италия. Серия А
Руис готов россторгнуть контракт с «Наполи» ради «Реала»
Все новости
Рекомендуем