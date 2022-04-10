Аллегри - о Дибале: «Романы с футболистами начинаются и заканчиваются»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покидает «Ювентус», у него не получилось стать центром проекта, каким был, к примеру, в «Барселоне» Месси - роман Дибалы и «Ювентуса» закончился после семи лет. Массимилиано Аллегри, наставник «Ювентуса», объяснил, что случилось.

- Лав стори Пауло с «Ювентусом» заканчивается, потому что все романы начинаются и заканчиваются. Это случается между мужчинами и женщинами, между командами и тренерами, между командами и игроками. Пауло сделал свой выбор, это жизнь. Он постарается дать все что возможно в оставшихся матчах команды, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.