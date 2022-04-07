Защитник «Атлетико» может заменить Сандро в «Ювентусе»

Левый защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди может стать заменой Алексу Сандро в «Ювентусе».

23-летний бразилец не всегда проходит в стартовый состав «матрасников» в текущем сезоне, однако, как информирует Tuttosport, туринский клуб рассматривает его как потенциальную замену другому бразильцу – 31-летнему Алексу Сандро, который может быть продан этим летом из-за истекающего через год контракта.

Стоимость фулбека «Атлетико» оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В нынешней кампании Ренан Лоди отыграл 35 матчей за мадридцев, став автором 4 голов и 4 результативных передач.