«Ювентус» может купить защитника «Фиорентины» Миленковича

Туринский «Ювентус» в летнее межсезонье может пополнить свои ряды защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем. По сообщениям журналиста Николо Скиры, серб является для «бьянконери» одним из кандидатов на усиление центра обороны.

Контракт футболиста с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. Если «фиалки» хотят выручить за своего защитника хоть какие-то деньги, то они будут вынуждены продать его летом по сниженной цене.

Источник также добавляет, что «Ювентус» уже начал переговоры с агентом Миленковича Фали Рамадани. Напомним, что ранее «старая синьора» приобрела у «Фиорентины» нападающего Душана Влаховича.