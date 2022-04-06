Кассано: «Аллегри провалился»

Бывший нападающий итальянской сборной и целого ряда европейских клубов, среди которых «Рома», «Интер» и «Реал», Антонио Кассано, считает, что возвращение Массимилиано Аллегри к рулю «Ювентуса» оказалось неудачным. В своих комментариях к деятельность Аллегри Кассано по-настоящему жесток - он обвинил Аллегри во вранье.

- Аллегри постоянно врет, потому что боится быть уволенным. Он провалил все задачи. В Лиге чемпионов он вылетел от середняка испанского чемпионата, после такого я бы сам подал в отставку, - заявил Кассано, слова которого цитирует канал Кристиана Виери - BoboTV.