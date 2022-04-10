Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лихт прокомментировал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

«Мы плохо начали матч, сразу пропустили. Возможно, были слишком вялыми, легко теряли мяч, но в итоге на удалось победить. Мы заслужили эту победу», — цитирует Де Лихта Football Italia.

Напомним, голландец забил первый мяч своей команды в этой встрече, сравняв счёт. Всего на счету 22-летнего защитника три гола в 27 проведённых матчах нынешнего сезона.

После 32 туров «Ювентус» набрал 62 очка, расположившись на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.