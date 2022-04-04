«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гравенберха

Туринский «Ювентус» поборется за подписание полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха.

Контракт 19-летнего игрока с «Аяксом» истекает следующим летом. Интерес к его приобретению проявляют мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». По данным Calciomercato, «Ювентус» вновь входит в число клубов, готовых начать официальные переговоры по Гравенберху летом.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 35 млн евро. В сезоне 2021/22 он вышел на поле 38 раз в составе «Аякса», отметившись 2 голами и 6 голевыми передачами.