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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри объяснил, почему в «Ювентусе» так мало молодых игроков

07 Апреля 2022 • 19:49 Комментировать
Кальяри
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Ювентус
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09.04 21:45
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о том, почему в его команде играет так мало молодых футболистов. Тренер считает, что молодые игроки в Италии не являются столь зрелыми, как их более старшие конкуренты.
 
«В последние годы я заметил, что в Италии существует тенденция считать детей чемпионами после двух-трех игр, но это приводит к опережению графика. 20-летний футболист не является настолько же зрелым как тот, которому уже исполнилось 28», – заявил итальянский специалист на своей пресс-конференции.
 
Напомним, на данный момент «Ювентус» идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии и опережает ближайших преследователей за зону Лиги чемпионов на пять очков. Ранее клуб вылетел из этого турнира от «Вильярреала».
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
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