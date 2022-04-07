Аллегри объяснил, почему в «Ювентусе» так мало молодых игроков

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о том, почему в его команде играет так мало молодых футболистов. Тренер считает, что молодые игроки в Италии не являются столь зрелыми, как их более старшие конкуренты.

«В последние годы я заметил, что в Италии существует тенденция считать детей чемпионами после двух-трех игр, но это приводит к опережению графика. 20-летний футболист не является настолько же зрелым как тот, которому уже исполнилось 28», – заявил итальянский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, на данный момент «Ювентус» идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии и опережает ближайших преследователей за зону Лиги чемпионов на пять очков. Ранее клуб вылетел из этого турнира от «Вильярреала».