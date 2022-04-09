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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» поспорит с «Ювентусом» за трансфер Миленковича

09 Апреля 2022 • 15:30 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
6.60 3.90 1.55
Через 5 ч. 38 мин.
Следующим летом «Милан» намерен составить конкуренцию туринскому «Ювентусу» в борьбе за защитника «Фиорентины» и сборной Сербии Николы Миленковича. Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года, поэтому в грядущее межсезонье у команды Итальяно будет последняя возможность выручить за своего игрока хоть какие-то средства.
 
«Милан» и «Ювентус» намерены усилить центр обороны. Ряды «старой синьоры» в скором времени может покинуть защитник Маттайс де Лихт, в связи с чем главный тренер Массимилиано Аллегри и присматривается к Миленковичу.
 
Напомним, «Милан» и «Ювентус» также находятся в числе претендентов на центрального защитника «Торино» Желсона Бремера, но фаворитом на трансфер является «Интер».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Фиорентина Никола Миленкович
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