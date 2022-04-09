«Милан» поспорит с «Ювентусом» за трансфер Миленковича

Следующим летом «Милан» намерен составить конкуренцию туринскому «Ювентусу» в борьбе за защитника «Фиорентины» и сборной Сербии Николы Миленковича. Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года, поэтому в грядущее межсезонье у команды Итальяно будет последняя возможность выручить за своего игрока хоть какие-то средства.

«Милан» и «Ювентус» намерены усилить центр обороны. Ряды «старой синьоры» в скором времени может покинуть защитник Маттайс де Лихт, в связи с чем главный тренер Массимилиано Аллегри и присматривается к Миленковичу.

Напомним, «Милан» и «Ювентус» также находятся в числе претендентов на центрального защитника «Торино» Желсона Бремера, но фаворитом на трансфер является «Интер».