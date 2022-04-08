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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери сравнил Влаховича с Левандовски

08 Апреля 2022 • 21:43 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
6.10 3.90 1.58
Через 23 ч. 39 мин.

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери сравнил форварда «Ювентуса» Душана Влаховича с Робертом Левандовски.

«Какие качества присущи и Левандовски, и Влаховичу? Конечно, это мощь и менталитет. Душан молод, но у него отличные условия», - цитирует Рибери Tuttosport.

Серб Влахович перешел в «Ювентус» зимой 2022 года, провел 12 матчей за туринский клуб, при этом забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

«Ювентус» после 31 тура набрал 59 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри сыграет против «Кальяри».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франк Рибери Серия А Роберт Левандовски Душан Влахович
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КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
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