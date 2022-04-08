Рибери сравнил Влаховича с Левандовски

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери сравнил форварда «Ювентуса» Душана Влаховича с Робертом Левандовски.

«Какие качества присущи и Левандовски, и Влаховичу? Конечно, это мощь и менталитет. Душан молод, но у него отличные условия», - цитирует Рибери Tuttosport.

Серб Влахович перешел в «Ювентус» зимой 2022 года, провел 12 матчей за туринский клуб, при этом забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

«Ювентус» после 31 тура набрал 59 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри сыграет против «Кальяри».