Джеко во время матча против «Ювентуса» повздорил с фанатом

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко во время вчерашнего победного матча на выезде против «Ювентуса» едва не подрался с фанатом «старой синьоры». Всё дошло до того, что успокаивать футболиста пришлось тренерскому штабу.

Эпизод произошёл во время того, когда босниец покидал поле после замены. Подойдя к скамейке запасных, Джеко услышал угрозы от фаната «Ювентуса» и ответил своему обидчику следующими словами: «Вставай, если у тебя есть яйца».

Напомним, что во вчерашнем матче против «Ювентуса» «Интер» одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в поединке забил полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу.