Аллегри: «Предпочитаю выслушивать критику, когда мы побеждаем»

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» одержал волевую победу над «Кальяри», отыгравшись, тем самым, за поражение в предыдущем туре от «Интера». Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри доволен исходом игры.

- Предпочитаю выслушивать критику, когда мы побеждаем. Неделю назад мы хорошо сыграли, но проиграли, однако об этом никто не вспоминает. Так же было и после «Вильярреала», до 75-й минуты журналисты писали хвалебные слова об игре «Ювентуса», а потом мы пропустили и началась катастрофа. Результат сильно влияет на восприятие, - считает Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.