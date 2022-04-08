Аллегри обсудил с руководством «Ювентуса» трансферные цели на лето

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл встречу с руководством своего клуба, в ходе которой обсуждались главные трансферные цели на грядущее межсезонье.

По сообщениям издания La Gazzetta dello Sport, летом Аллегри хочет купить левого защитника на замену Алекса Сандро, центрального полузащитника, а также нападающего на замену Пауло Дибале, который, по всей видимости, покинет Турин по истечению срока своего контракта.

На позицию левого защитника Аллегри рассматривает Эмерсона Пальмери из «Челси» и Ренана Лоди из мадридского «Атлетико». Что касается позиции хавбека, то тут числятся кандидатуры Поля Погба и Сергея Милинковича-Савича. Центр нападения может усилить нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори.