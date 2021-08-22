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Италия. Серия А

Пиоли: «Милан» стал более зрелым»

22 Августа 2021 • 17:52 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.00 3.40 2.00
23.08 21:45
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Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от нового сезона в итальянской Серии А.

Тренер отметил прогресс команды, а также выразил довольство футболистами, пришедшими в команду во время трансферного окна.

«Мы стали более зрелыми, хотим побеждать в каждой игре. Предыдущие сезоны дали нам возможность роста и обретения уверенности. Футболисты, пополнившие коллектив, хорошо адаптировались к нашим условиям. Кроме чемпионата, нам предстоит играть в Лиге чемпионов, где мы также постараемся быть одними из главных героев», - сказал Пиоли на первой пресс-конференции в новом сезоне. «Милан»

Миланцы начнут свой путь в итальянском первенстве в игре с «Сампдорией» завтра, 23 августа. Игра начнется в 21:45 по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Стефано Пиоли
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