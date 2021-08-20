Антонио Доннарумма вслед за своим родным братом официально покинул ряды «Милана».

«Падова» на своём официальном сайте объявила о старте сотрудничества с игроком последнего рубежа вице-чемпионов Серии А прошлого сезона. 31-летний итальянский стра ворот подписал с клубом третьего дивизиона контракт сроком на один год.

Il #CalcioPadova rende noto che nella giornata di oggi è stato formalizzato l’accordo con il portiere #AntonioDonnarumma. #Donnarumma ha siglato con il #Padova un contratto annuale.

https://t.co/5UKsp1V7To pic.twitter.com/kRrVR1ZY6U — Calcio Padova (@PadovaCalcio) August 20, 2021

Уход Доннаруммы-старшего не заставил себя долго ждать после того, как его младший брат перебрался в «Пари Сен-Жермен».

За весь период выступлений в стане «красно-чёрных» Антонио Доннарумма провёл только 3 матча, пропустив в них 3 мяча.