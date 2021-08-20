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Италия. Серия А

Антонио Доннарумма ушёл в «Падову» официально

20 Августа 2021 • 23:11 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.20 3.40 1.95
23.08 21:45
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Антонио Доннарумма вслед за своим родным братом официально покинул ряды «Милана».

«Падова» на своём официальном сайте объявила о старте сотрудничества с игроком последнего рубежа вице-чемпионов Серии А прошлого сезона. 31-летний итальянский стра ворот подписал с клубом третьего дивизиона контракт сроком на один год.

 

 

Уход Доннаруммы-старшего не заставил себя долго ждать после того, как его младший брат перебрался в «Пари Сен-Жермен».

За весь период выступлений в стане «красно-чёрных» Антонио Доннарумма провёл только 3 матча, пропустив в них 3 мяча.

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