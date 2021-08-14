Д’Аверса: «Возвращаюсь в клуб, где был в качестве игрока»

Наставник «Сампдории» Роберто Д’Аверса за неделю до старта итальянского первенства ответил на вопросы журналистов.

«Я возвращаюсь в клуб, где когда-то выступал в качестве игрока. Это большая ответственность, ведь быть футболистом и быть тренером – разные вещи. В придачу к ощущению гордости, я полон энтузиазма. Надеюсь, что этот год будет наполненным удовольствием от свершений», - приводит слова специалиста Football Italia.

Роберто Д’Аверса в своё время провел за «Сампдорию» 17 матчей, а теперь заменил на посту тренера клуба Клаудио Раньери, в прошлом сезоне приведшего команду на 9-ю строку чемпионата Италии.