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Италия. Серия А

Д’Аверса: «Возвращаюсь в клуб, где был в качестве игрока»

14 Августа 2021 • 23:12 Комментировать
Сампдория
...
Милан
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23.08 21:45
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Наставник «Сампдории» Роберто Д’Аверса за неделю до старта итальянского первенства ответил на вопросы журналистов.

«Я возвращаюсь в клуб, где когда-то выступал в качестве игрока. Это большая ответственность, ведь быть футболистом и быть тренером – разные вещи. В придачу к ощущению гордости, я полон энтузиазма. Надеюсь, что этот год будет наполненным удовольствием от свершений», - приводит слова специалиста Football Italia.

Роберто Д’Аверса в своё время провел за «Сампдорию» 17 матчей, а теперь заменил на посту тренера клуба Клаудио Раньери, в прошлом сезоне приведшего команду на 9-ю строку чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Сампдория Серия А Роберто Д'Аверса
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