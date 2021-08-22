Пиоли: «Семь команд будут конкурировать за чемпионство»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы топ-команд итальянской Серии А на участие в чемпионской гонке нового сезона первенства.

«Семь команд претендуют на чемпионство в Италии. Силы будут сбалансированы. «Интер» остается фаворитом, но «Ювентус» тоже силён. Есть ещё мы, «Рома», «Аталанта» и «Лацио», - сказал Пиоли во время своей первой пресс-конференции в стартующей кампании.

«Наш следующий соперник хорошо обороняется, имеет в своем составе хороших исполнителей. Нас ждёт непростая дуэль», - добавил специалист.

«Милану» в первом туре предстоит отправиться в Геную для противостояния «Сампдории». Матч состоится 23 августа в 21:45 по времени Москвы.