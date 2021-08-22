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Италия. Серия А

Пиоли: «Семь команд будут конкурировать за чемпионство»

22 Августа 2021 • 18:03 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.20 3.40 1.95
23.08 21:45
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы топ-команд итальянской Серии А на участие в чемпионской гонке нового сезона первенства.

«Семь команд претендуют на чемпионство в Италии. Силы будут сбалансированы. «Интер» остается фаворитом, но «Ювентус» тоже силён. Есть ещё мы, «Рома», «Аталанта» и «Лацио», - сказал Пиоли во время своей первой пресс-конференции в стартующей кампании.

«Наш следующий соперник хорошо обороняется, имеет в своем составе хороших исполнителей. Нас ждёт непростая дуэль», - добавил специалист.

«Милану» в первом туре предстоит отправиться в Геную для противостояния «Сампдории». Матч состоится 23 августа в 21:45 по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Стефано Пиоли
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Идет 89 минута Удинезе 2:2 Ювентус 7.5 4 1.5
Идет 89 минута Болонья 3:2 Салернитана 1.65 4.2 5
22.08  21:45 Рома ... Фиорентина 1.8 3.8 4.4
22.08  21:45 Наполи ... Венеция 1.25 6.5 10.5
23.08  19:30 Кальяри ... Специя 2 3.6 3.7
23.08  21:45 Сампдория ... Милан 4.2 3.4 1.95
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