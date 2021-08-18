«Милан» продолжает следить за Иско

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Милан».

Контракт Иско с «Реалом» действует до июня 2022 года, поэтому в мадридском клубе хотят расстаться с игроком, чтобы получить за него деньги. По данным источника, «сливочные» готовы продать испанца за 20 миллионов евро. «Милан» следит за ситуацией вокруг полузащитника, однако не готов платить такую сумму.

Напомним, что Иско стал игроком «Реала» в 2014 году, перейдя из «Малаги» за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он не входит в планы главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.