Футболист «Сампдории» Антонио Кандрева заинтересовал итальянский «Милан», который планирует в ближайшее время сделать официальный запрос на трансфер 34-летнего игрока, об этом заявляет La Repubblica.

«Россонери» ищут игроков, чтобы расширить скамейку запасных. Генуэзцы в свою очередь готовы отпустить Кандреву, но только, если будет хорошее предложение.

В прошлом сезоне полузащитник провёл в Серии A 35 матчей, где забил пять мячей и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека истекает в конце июня 2024 года.

Ранее он защищал цвета «Интера», «Лацио», «Чезены», «Пармы», «Ювентуса», «Удинезе», a также «Ливорно».