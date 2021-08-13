Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
Италия. Серия А

«Милан» планирует подписать Кандреву слухи

13 Августа 2021 • 23:11 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.60 3.65 1.80
23.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Футболист «Сампдории» Антонио Кандрева заинтересовал итальянский «Милан», который планирует в ближайшее время сделать официальный запрос на трансфер 34-летнего игрока, об этом заявляет La Repubblica.

«Россонери» ищут игроков, чтобы расширить скамейку запасных. Генуэзцы в свою очередь готовы отпустить Кандреву, но только, если будет хорошее предложение.

В прошлом сезоне полузащитник провёл в Серии A 35 матчей, где забил пять мячей и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека истекает в конце июня 2024 года.

Ранее он защищал цвета «Интера», «Лацио», «Чезены», «Пармы», «Ювентуса», «Удинезе», a также «Ливорно».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Антонио Кандрева Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» связался с агентом Влаховича слухи
23:11 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать Кандреву слухи
22:39 · Италия. Серия А
«Фиорентина» намерена продлить контракт с Влаховичем
21:57 · Италия. Серия А
Кокорин на скамейке запасных в матче Кубка Италии
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен увеличить предложение по Дамсгору
19:33 · Италия. Серия А
Аллегри: «Аталанта» может выиграть Серию А»
15:19 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила «Лацио» взять в аренду Коутиньо
14:52 · Италия. Серия А
Де Росси: «Я готов к работе главным тренером» 1
14:39 · Италия. Серия А
Пандев продлил контракт с «Дженоа» официально
09:55 · Италия. Серия А
Куадрадо в шаге от нового контракта с «Ювентусом»
09:32 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил ценник на Инсинье
08:44 · Италия. Серия А
Локателли согласовал контракт с «Ювентусом»
08:24 · Италия. Серия А
«Интер» договаривается с Брозовичем о новом контракте
12 Августа
23:40 · Германия. Бундеслига
«Милан» заинтересован в полузащитнике сборной Австрии слухи
23:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» хочет подписать нападающего «Фиорентины»
Все новости
Рекомендуем
 