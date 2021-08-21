«Сампдория» сделала официальный запрос по трансферу игрока «Бешикташа» Адема Ляича. Турецкий клуб с начала лета пытается продать футболиста.

Ляич был близок к переходу в московский «Спартак» и даже уладил условия личного контракта, но в последний момент отказался из-за нежелания его девушки переезжать в Россию. Это очень разозлило руководство «Бешикташа» - серб был отстранен от занятий вместе с командой, а сам он неоднозначно отреагировал на такие меры.

Потенциальный трансфер может обойтись «Сампдории» в пять миллионов евро, об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Джанлука ди Марцио. Стоит отметить, что большую часть своей карьеры полузащитник провел именно в Италии.