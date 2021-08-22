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Италия. Серия А

Пеллегри завтра пройдет медобследование для «Милана»

22 Августа 2021 • 19:58 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.20 3.40 1.95
23.08 21:45
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Вице-чемпион Серии А «Милан» близок к приобретению ещё одного нападающего.

«Россонери» активно ведут себя на трансферном рынке текущим летом. Вслед за подписанием Оливье Жиру клуб из европейской столицы моды собирается провернуть сделку по приглашению в свои ряды финишера «Монако» Пьетро Пеллегри.

Подтверждает готовность «дьяволов» заключить трудовой договор с 20-летним аттаканте, который три года тому отправился на юг Франции из «Дженоа», источник Sky Sport Italia.

По данным прессы, уже завтра, 23 августа, нападающий пройдёт медобследование для своего будущего работодателя, после чего сможет подписать контракт с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Монако Пьетро Пеллегри Трансферы футбола - лето 2021
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23.08  19:30 Кальяри ... Специя 2 3.6 3.7
23.08  21:45 Сампдория ... Милан 4.2 3.4 1.95
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