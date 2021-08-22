Д’Аверса призвал не нагружать Дамсгора «слишком большой ответственностью»

Главный тренер генуэзской «Сампдории» Роберто Д’Аверса высказался перед матчем своей команды с «Миланом» Стефано Пиоли в рамках первого тура итальянского первенства.

«Не нужно нагружать Дамсгора слишком большой ответственностью», - сказал специалист в обращении к журналистам Il Secolo XIX. «Он обладает прекрасными качествами. Это видно в том, как он контролирует мяч, как читает игру», - добавил тренер.

Также наставник отметил, что Дамсгор, с большой вероятностью, начнет поединок с «Миланом» с первых минут.

Матч состоится завтра, 23 августа и возьмёт свой старт в 21:45 по московскому времени.