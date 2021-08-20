Флоренци получит в «Милане» 25-й номер

Стало известно, под каким игровым номером будет выступать Алессандро Флоренци в «Милане».

Хоть официально о трансфере 30-летнего полузащитника «Ромы» в стан вице-чемпионов Серии А объявлено пока ещё не было, в том, что он перейдёт в состав миланцев не остаётся никаких сомнений.

По информации ресурса Transfermarketweb, игрок получит на «Сан-Сиро» футболку с 25-м игровым номером. Прежде Флоренци выступал в Риме с числом 24 на спине, но в «Милане» этот номер закреплён за Симоном Кьяером.

По сведениям источника, Флоренци намекнул на смену номера, указав число 25 рядом со своим автографом.