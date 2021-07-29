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Италия. Серия А

Президент «Сампдории» готов расстаться со звездным игроком

29 Июля 2021 • 21:05 Комментировать
Сампдория
...
Милан
23.08 21:45
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Карло Ости, президент итальянской «Сампдории», поделился несколькими мыслями насчет трансферной политики своего клуба. Была затронута и тема возможного ухода датского полузащитника Миккеля Дамсгора, который привлек внимание других клубов во время Евро-2020.

«Да, пока я не получал никаких звонков по нему. Но вы должны понимать, что игроки могут быть проданы даже в последний день трансферного окна», - заявил в интервью итальянскому изданию II Secolo XIX Ости. Ранее он также говорил, что готов отпустить датчанина, но если за него будет предложена оптимальная сумма.

Согласно различным слухам, на Дамсгора претендуют «Лидс», «Тоттенхэм» и «Аталанта». Также сообщалось об интересе со стороны мадридского «Реала».


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Сампдория Трансферы футбола - лето 2021 Миккель Дамсгор
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