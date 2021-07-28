Квальярелла: «Не уверен, что это мой последний сезон»

38-летний ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился мнением насчёт своих стремлений в грядущем сезоне.

Игрок генуэзцев не стал подтверждать, что по итогам кампании 2021/2022 он непременно объявит о своём уходе из футбола.

«Хочу внести большой вклад в успехи своей команды, как делал это в последние годы. Понимаю, сколько мне лет, но я хорошо тренируюсь.

Я прекрасно осознаю, что финальный выбор всегда остаётся за тренером. В некоторых матчах даже лучше выйти со скамейки. Я не уверен, что это мой последний сезон», - отметил аттаканте в общении с Il Secolo XIX.

Действующий контракт Квальяреллы с «блучеркьяти» активен до середины 2022 года. В прошлом сезоне нападающий наколотил 13 мячей в 33 играх Серии А.