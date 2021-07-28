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Италия. Серия А

Квальярелла: «Не уверен, что это мой последний сезон»

28 Июля 2021 • 14:59 Комментировать
Сампдория
...
Милан
23.08 21:45
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38-летний ветеран «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился мнением насчёт своих стремлений в грядущем сезоне.

Игрок генуэзцев не стал подтверждать, что по итогам кампании 2021/2022 он непременно объявит о своём уходе из футбола.

«Хочу внести большой вклад в успехи своей команды, как делал это в последние годы. Понимаю, сколько мне лет, но я хорошо тренируюсь.

Я прекрасно осознаю, что финальный выбор всегда остаётся за тренером. В некоторых матчах даже лучше выйти со скамейки. Я не уверен, что это мой последний сезон», - отметил аттаканте в общении с Il Secolo XIX.

Действующий контракт Квальяреллы с «блучеркьяти» активен до середины 2022 года. В прошлом сезоне нападающий наколотил 13 мячей в 33 играх Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
28 Июля в 15:24
Квалья в порядке! пусть играет, некрасивые голы человек забивать просто не умеет.
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