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Италия. Серия А

«Милан» может усилиться нападающим из Аргентины слухи

07 Августа 2021 • 00:08 Комментировать
Сампдория
...
Милан
23.08 21:45
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«Милан», кажется, нашел себе нового нападающего, который в ближайшие годы сможет заменить стареющего Златана Ибрагимовича. Речь идет о 21-летнем Хулиане Альваресе из «Ривер Плейта».

По информации журналиста Даниэле Лонго, «Милан» начал проявлять к аргентинцу интерес после того, как наставник Стефано Пиоли получил от скаутов огромное количество положительных отчетов. Поговаривают, что итальянцам не составит труда подписать Альвареса, так как в его контракте прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро, которая действительна до декабря 2022 года.

Впрочем, «Милан» не является единственным претендентом на игрока – форвард попал на радар английской «Астон Виллы».  

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Милан Ривер Плейт Трансферы футбола - лето 2021 Хулиан Альварез
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