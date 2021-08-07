«Милан», кажется, нашел себе нового нападающего, который в ближайшие годы сможет заменить стареющего Златана Ибрагимовича. Речь идет о 21-летнем Хулиане Альваресе из «Ривер Плейта».

По информации журналиста Даниэле Лонго, «Милан» начал проявлять к аргентинцу интерес после того, как наставник Стефано Пиоли получил от скаутов огромное количество положительных отчетов. Поговаривают, что итальянцам не составит труда подписать Альвареса, так как в его контракте прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро, которая действительна до декабря 2022 года.

Впрочем, «Милан» не является единственным претендентом на игрока – форвард попал на радар английской «Астон Виллы».