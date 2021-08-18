Флоренци готовится пройти медицинское обследование в «Милане»

Защитник Алессандро Флоренци завтра пройдет медицинское обследование в «Милане», пишет Football Italia.

Ожидается, что переход 30-летнего футболиста в ближайшее время должен быть одобрен «Ромой». Игрок уйдет в годичную аренду с последующим правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Вместе с Флоренци медицинский осмотр пройдет и другой потенциальный новичок — нападающий сборной Нигерии и «Кротоне» Нванкво Сими.

Алессандро Флоренци прошлый сезон провел в аренде в «ПСЖ», сыграв 36 матчей во всех турнирах и отметившись двум голами и одной результативной передачей. Нынешний сезон Серии А «Милан» начнет в понедельник с гостевого матча против «Сампдории».