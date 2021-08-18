Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Италия. Серия А

Флоренци готовится пройти медицинское обследование в «Милане»

18 Августа 2021 • 23:51 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.30 3.40 1.90
23.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Алессандро Флоренци завтра пройдет медицинское обследование в «Милане», пишет Football Italia.

Ожидается, что переход 30-летнего футболиста в ближайшее время должен быть одобрен «Ромой». Игрок уйдет в годичную аренду с последующим правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Вместе с Флоренци медицинский осмотр пройдет и другой потенциальный новичок — нападающий сборной Нигерии и «Кротоне» Нванкво Сими.

Алессандро Флоренци прошлый сезон провел в аренде в «ПСЖ», сыграв 36 матчей во всех турнирах и отметившись двум голами и одной результативной передачей. Нынешний сезон Серии А «Милан» начнет в понедельник с гостевого матча против «Сампдории».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Алессандро Флоренци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
00:43 · Италия. Серия А
Вильяр ответил на слухи, связывающие его с «Сассуоло»
18 Августа
23:51 · Италия. Серия А
Флоренци готовится пройти медицинское обследование в «Милане»
23:00 · Германия. 2-я бундеслига
Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»
22:59 · Италия. Серия А
Педро покинет «Рому» - он не смог ужиться с Моуринью
22:56 · Германия. Бундеслига
«Дженоа» отказалась от трансфера Бенталеба
22:44 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины» хочет удержать Влаховича
22:18 · Италия. Серия А
Переход Пьянича в «Ювентус» может не состояться
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется вингером «Наполи»
21:38 · Италия. Серия А
Локателли: «Ювентус» – мечта, ставшая реальностью» 1
21:13 · Италия. Серия А
Миленкович продлит контракт с «Фиорентиной»
20:51 · Италия. Серия А
Защитник «Наполи» перейдёт в «Олимпиакос»
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича
20:50 · Италия. Серия А
Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок
20:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о трансфере Локателли 5 официально
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» активизировал переговоры с Влаховичем слухи
Все новости
Рекомендуем
 