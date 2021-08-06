Иличич ударил по рукам с «Миланом»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич готов выступать в новом сезоне за «Милан».

После того, как в прессу просочилась информация о готовности «Аталанты» отпустить словенского полузащитника на «Сан-Сиро», история с его возможным уходом нашла своё развитие. Как информирует сайт Джанлуки ди Марцио, «россонери» удалось договориться с игроком касаемо условий дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что уже в скором времени стороны официально объявят о трансфере 33-летнего атакующего хава.

Предполагается, что в стане вице-чемпионов Йосип Иличич заменит перебежчика Хакана Чалханоглу, отправившегося выступать за «Интер».