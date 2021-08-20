«Динамо» Киев просит за Супрягу 8 миллионов евро

Чемпион Украины киевское «Динамо» рассчитывает неплохо заработать на расставании со своим нападающим Владиславом Супрягой.

«Бело-синие» в свойственной себе манере затягивают переговоры по продаже игрока атаки в «Сампдорию». Киевский клуб повысил свои требования и теперь хочет выручить за 21-летнего нападающего не менее 8 миллионов евро, о чём информирует ресурс Sampdoria News 24.

Что касается позиции генуэзцев, то они не готовы предложить за Супрягу больше семи миллионов отступных.

У клубов осталось не так уж много времени, чтобы уладить все детали сделки, поскольку трансферное окно в Италии закрывается уже спустя 11 дней.