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Италия. Серия А

Капелло - об уходе Доннаруммы: «Не понимаю, как он мог уйти свободным агентом»

20 Августа 2021 • 14:48 Комментировать (1)
Сампдория
...
Милан
4.20 3.40 1.95
23.08 21:45
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Фабио Капелло высказался по поводу ухода Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана». Напомним, что вратарь покинул итальянский клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

«Уход Доннаруммы из «Милана» по важности можно сравнить с уходом Лукаку из «Интера». Правда, уход Джиджи не принёс миланцам даже евро. Не понимаю, как он мог уйти свободным агентом из клуба, который дал ему всё», - цитирует Капелло Football Italia.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В основном составе итальянского клуба он выступал с 16-ти лет. За это время он сыграл 251 матч, в которых пропустил 266 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
20 Августа 2021 в 17:07
Месси ушёл бесплатно, что уж там Доннарума)))
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