Капелло - об уходе Доннаруммы: «Не понимаю, как он мог уйти свободным агентом»

Фабио Капелло высказался по поводу ухода Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана». Напомним, что вратарь покинул итальянский клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

«Уход Доннаруммы из «Милана» по важности можно сравнить с уходом Лукаку из «Интера». Правда, уход Джиджи не принёс миланцам даже евро. Не понимаю, как он мог уйти свободным агентом из клуба, который дал ему всё», - цитирует Капелло Football Italia.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В основном составе итальянского клуба он выступал с 16-ти лет. За это время он сыграл 251 матч, в которых пропустил 266 голов.