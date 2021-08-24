​Пиоли прокомментировал победный старт «Милана»

«Милан» на мажорной ноте начал новый чемпионат, обыграв на выезде «Сампдорию» с результатом 1:0. Автором единственного гола стал Браим Диас, который отличился уже в дебюте поединка.

Рулевой «россонери» Стефано Пиоли после игры дал комментарий для итальянского Sky.

«Сампдория» хорошо оборонялась. Расположение Диаса ниже дало нам преимущество по центру в плане работы с мячом. Я счастлив, что он забил, и мы выиграли. Я знал, что мы хорошо подготовлены. Мы выиграли матч, хотя пришлось потерпеть.

Я счастлив работать с Диасом. У него хорошие индивидуальные качества, и он уверен в себе. Мы становимся сильной командой и высокой конкуренцией», - сказал Пиоли.