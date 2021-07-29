«Милан» продлит контракт c Кесси

«Милан» провёл сегодня встречу с агентом Франка Кесси, и несколько источников утверждают, что обсуждалась возможность продления контракта футболиста, об этом сообщает Football Italia.

Этот вопрос очень тревожит руководство миланского клуба, поскольку контракт игрока истекает в июне 2022 года, a этим летом в качестве свободных агентом из итальянского клуба уже ушли Хакан Чалханоглу вместе c Джанлуиджи Доннаруммой.

Официального соглашения пока нет, потому что Франк находится со сборной Кот-д'Ивуара в Токио, на Олимпийских играх. Однако обе стороны позитивно оценивают шансы на продолжение сотрудничества, ведь итальянский клуб готов покрыть заработную плату игрока в размере шести миллионов евро.