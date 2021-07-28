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Италия. Серия А

«Милан» требует за Хёуге 12 миллионов слухи

28 Июля 2021 • 16:10 Комментировать
Сампдория
...
Милан
23.08 21:45
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Вице-чемпион Италии «Милан» готов расстаться со своим датским вингером Йенсом Петтером Хёуге.

Спрос на скандинавского легионера «россонери» наблюдается со стороны клубов Бундеслиги. Tuttosport информирует о намерениях франкфуртского «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» побороться за 21-летнего норвежца этим летом.

«Милан» готов рассмотреть возможность расставания с Хёуге, но требует за него 12 миллионов и ни евро меньше.

Интересно, что год назад игрок атаки был куплен «дьяволами» за куда более скромную сумму – всего за 5 млн евро.

В прошлом сезоне Хёуге провёл за миланцев во всех турнирах 28 поединков и отличился 8 мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Йенс Хеуге
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