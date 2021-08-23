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Италия. Серия А

Везение и ошибка вратаря: «Милан» начал новый сезон с победы в Генуе

23 Августа 2021 • 23:45 Комментировать
Сампдория
0:1
Милан
окончен
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Поединок первого тура Серии А «Сампдория» - «Милан» получился весьма упорным, и «россонери» отпраздновали победу со счётом 1:0. Решающим стал удар Браима Диаса на 9-й минуте, когда голкипер команды из Генуи не смог поймать летящий в него мяч. У «Сампдории» было минимум три шикарных момента, но их не удалось реализовать

Протокол игры  
Сампдория 0:1 Милан
    9' Диас Браим (0:1)
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош   90' Колли Омар Йосида Майя Ауджелло Томмазо   71' (Верре Валерио (   71') Экдаль Альбин   86' (Адриен Силва (   86') Торсби Мортен Кандрева Антонио Габбьядини Маноло   33'   71' (Мурру Никола (   71'   89') Дамсгор Миккель Квальярелла Фабио
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Фальконе Владимиро Шабо Юлиан Депаоли Фабио Тримболи Симоне Тонелли Лоренцо Аскилдсен Кристоффер
Меньян Майк Калабрия Давиде   88' (Романьоли Алессио (   88') Кьяер Симон   86' Томори Фикайо Тео Эрнандес Крунич Раде Тонали Сандро Салемакерс Алексис   81' (Флоренци Алессандро (   81') Диас Браим   69' (Ребич Анте (   69') Леау Рафаэл   69' (Беннасер Исмаэль (   69') Жиру Оливье
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Кастильехо Самуэль Побега Томмазо Мальдини Даниэль Плиццари Алессандро Калюлю Пьер Татарушану Чиприан
23 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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окончен Кальяри 2:2 Специя 1.85 3.5 4.5
окончен Сампдория 0:1 Милан 4 3.5 2.05
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