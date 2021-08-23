Везение и ошибка вратаря: «Милан» начал новый сезон с победы в Генуе

Поединок первого тура Серии А «Сампдория» - «Милан» получился весьма упорным, и «россонери» отпраздновали победу со счётом 1:0. Решающим стал удар Браима Диаса на 9-й минуте, когда голкипер команды из Генуи не смог поймать летящий в него мяч. У «Сампдории» было минимум три шикарных момента, но их не удалось реализовать