Везение и ошибка вратаря: «Милан» начал новый сезон с победы в Генуе

Поединок первого тура Серии А «Сампдория» - «Милан» получился весьма упорным, и «россонери» отпраздновали победу со счётом 1:0. Решающим стал удар Браима Диаса на 9-й минуте, когда голкипер команды из Генуи не смог поймать летящий в него мяч. У «Сампдории» было минимум три шикарных момента, но их не удалось реализовать
Протокол игры
|9' Диас Браим (0:1)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • 90'Колли Омар • Йосида Майя • Ауджелло Томмазо 71' ( Верре Валерио ( 71') • Экдаль Альбин 86' ( Адриен Силва ( 86') • Торсби Мортен • Кандрева Антонио • Габбьядини Маноло 33' 71' ( Мурру Никола ( 71' ) • 89'Дамсгор Миккель • Квальярелла Фабио
Запасные: Феррари Алекс • Равалья Никола • Фальконе Владимиро • Шабо Юлиан • Депаоли Фабио • Тримболи Симоне • Тонелли Лоренцо • Аскилдсен Кристоффер
Меньян Майк • Калабрия Давиде 88' ( Романьоли Алессио ( 88') • Кьяер Симон • 86'Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Крунич Раде • Тонали Сандро • Салемакерс Алексис 81' ( Флоренци Алессандро ( 81') • Диас Браим 69' ( Ребич Анте ( 69') • Леау Рафаэл 69' ( Беннасер Исмаэль ( 69') • Жиру Оливье
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Кастильехо Самуэль • Побега Томмазо • Мальдини Даниэль • Плиццари Алессандро • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан
23 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".