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Италия. Серия А

Диас: «Жиру забьет много голов, а Ибра - мотиватор»

11 Августа 2021 • 14:44 Комментировать
Сампдория
...
Милан
4.90 3.65 1.75
23.08 21:45
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Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался по поводу главного тренера клуба Стефано Пиоли, а также нападающих Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.

«Пиоли многому нас научил. Благодаря нему я стал лучше и повзрослел во многих аспектах.

Златан великолепен. Он очень опытный футболист и постоянно даёт полезные советы. Ибрагимович является мотиватором, который заставляет выкладываться вас на полную.

Я очень рад, что Жиру присоединился к нам. Уверен, что он сумеет забить много голов, так как он делал это во всех клубах», - цитирует испанца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что права на Диаса принадлежат «Реалу». В составе «Милана» он будет выступать на правах двухлетней аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру Стефано Пиоли Браим Диас
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