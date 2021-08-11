Диас: «Жиру забьет много голов, а Ибра - мотиватор»

Полузащитник «Милана» Браим Диас высказался по поводу главного тренера клуба Стефано Пиоли, а также нападающих Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.

«Пиоли многому нас научил. Благодаря нему я стал лучше и повзрослел во многих аспектах.

Златан великолепен. Он очень опытный футболист и постоянно даёт полезные советы. Ибрагимович является мотиватором, который заставляет выкладываться вас на полную.

Я очень рад, что Жиру присоединился к нам. Уверен, что он сумеет забить много голов, так как он делал это во всех клубах», - цитирует испанца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что права на Диаса принадлежат «Реалу». В составе «Милана» он будет выступать на правах двухлетней аренды.