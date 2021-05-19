​В отношении Бонуччи проводится расследование

Il Messaggero сообщает на своих страницах о том, что прокуратура Федерации футбола Италии проводит расследование в отношении защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Футболист мог оказывать давление на других игроков, заставляя их сменить агента в пользу Алессандро Луччи. Этот агент представляет интересы Бонуччи и является основателем агентства World Soccer Agency.

В последнее время Алессандро Луччи удалось пополнить список своих клиентов целым рядом футболистов, среди которых есть Деян Кулушевски и Джалука Скамакка. По данным источника, Бонуччи и другие клиенты Луччи могли быть причастны к этому. Так, Скамакка регулярно получал звонки и в конечном итоге поддался давлению, порвав отношения с прошлым агентом Паоло Паолони.