​Пирло высказался о своём будущем после выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов

«Ювентус» всё же смог завершить чемпионат в зоне Лиги чемпионов, чему поспособствовала не только победа туринцев над «Болоньей», но и осечка «Наполи» в виде ничьей с «Вероной». После игры о своём будущем в очередной раз высказался рулевой «старой синьоры» Андреа Пирло.

«Для меня было важно завершить сезон победой в Кубке Италии и выходом в Лигу чемпионов, что было очень важной целью. Я всегда по максимуму отдавался своей работе, и вот результат. Те, кто должен принять решение о моём будущем, сделают это.

Я вижу себя тренером «Ювентуса» в следующем сезоне, я бы подтвердил это, но сейчас мы должны наслаждаться тем, чего достигли», - сказал Пирло DAZN.