Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Доннарумма угодил в сферу интересов «Ювентуса»

28 Мая 2021, 13:45,

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма точно начнёт новый сезон за пределами «Сан-Сиро» - «Милан» уже приобрёл Мика Меньяна из «Лилля», и итальянец не станет мириться с ролью запасного.

Издание Calciomercato сообщает, что Массимилиано Аллегри договорился о возвращении на пост главного тренера «Ювентуса», и одной из его приоритетных целей летом станет Доннарумма. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается порталом Transfermarket в 60 миллионов евро.

Напомним, что итальянец провёл 37 матчей в Серии А в сезоне 2020/21, пропустив 38 голов при 92 сэйвах. «Милан» занял второе место, проиграв чемпионскую битву «Интеру».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Ювентус, Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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