Доннарумма угодил в сферу интересов «Ювентуса»

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28 Мая 2021, 13:45,
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма точно начнёт новый сезон за пределами «Сан-Сиро» - «Милан» уже приобрёл Мика Меньяна из «Лилля», и итальянец не станет мириться с ролью запасного.
Издание Calciomercato сообщает, что Массимилиано Аллегри договорился о возвращении на пост главного тренера «Ювентуса», и одной из его приоритетных целей летом станет Доннарумма. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается порталом Transfermarket в 60 миллионов евро.
Напомним, что итальянец провёл 37 матчей в Серии А в сезоне 2020/21, пропустив 38 голов при 92 сэйвах. «Милан» занял второе место, проиграв чемпионскую битву «Интеру».
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Ювентус, Милан, Джанлуиджи Доннарумма