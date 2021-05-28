Доннарумма угодил в сферу интересов «Ювентуса»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма точно начнёт новый сезон за пределами «Сан-Сиро» - «Милан» уже приобрёл Мика Меньяна из «Лилля», и итальянец не станет мириться с ролью запасного.

Издание Calciomercato сообщает, что Массимилиано Аллегри договорился о возвращении на пост главного тренера «Ювентуса», и одной из его приоритетных целей летом станет Доннарумма. Трансферная стоимость Доннаруммы оценивается порталом Transfermarket в 60 миллионов евро.

Напомним, что итальянец провёл 37 матчей в Серии А в сезоне 2020/21, пропустив 38 голов при 92 сэйвах. «Милан» занял второе место, проиграв чемпионскую битву «Интеру».