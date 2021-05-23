​Гасперини находится в списке кандидатов на должность тренера «Ювентуса»

Андреа Пирло рискует лишиться должности главного тренера «Ювентуса», о чём говорят уже достаточно давно. Сменить молодого специалиста на тренерском мостике «старой синьоры» может Джан Пьеро Гасперини. Как сообщает CalcioMercato, 63-летний специалист находится в списке кандидатов, хотя контактов на этот счёт ещё не было.

Джан Пьеро Гасперини возглавляет «Аталанту» с июня 2016 года. За пять лет бергамаски серьёзно прибавили и стали регулярно попадать в Лигу чемпионов. Перед заключительным туром нынешнего чемпионата Италии «Аталанта» уже гарантировала себе место в топ-4.