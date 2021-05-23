​Гасперини находится в списке кандидатов на должность тренера «Ювентуса»

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23 Мая 2021, 14:48,
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Андреа Пирло рискует лишиться должности главного тренера «Ювентуса», о чём говорят уже достаточно давно. Сменить молодого специалиста на тренерском мостике «старой синьоры» может Джан Пьеро Гасперини. Как сообщает CalcioMercato, 63-летний специалист находится в списке кандидатов, хотя контактов на этот счёт ещё не было.
Джан Пьеро Гасперини возглавляет «Аталанту» с июня 2016 года. За пять лет бергамаски серьёзно прибавили и стали регулярно попадать в Лигу чемпионов. Перед заключительным туром нынешнего чемпионата Италии «Аталанта» уже гарантировала себе место в топ-4.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
Вот это поворот отличный вариант для усиления Юве, но есть небольшая загвоздка Ювентус клуб солидный каждый его шаг и каждое его действие будет под микроскопом + небывалое давление на тренера. От него будут ждать только максимально высоких результатов (не смотря не состав который уже не ахти). Сможет ли Гасперини выдержить всё это надеюсь посмотрим...