«Ювентус» купит Гризманна, если продаст Роналду

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении французского нападающего Антуана Гризманна.

Diario Sport удалось узнать, что «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену Криштиану Роналду, чьё будущее в команде неопределенно. В случае ухода португальца, «Юве» желает заполучить Антуана Гризманна, которого «Барселона» выставила на трансферный рынок. «Барсу» не устраивает большая зарплата француза. Кроме того, каталонцам нужны деньги на покупку новых игроков.

В текущем сезоне Гризманн провёл 35 матчей в составе «сине-гранатовых», 12 раз поразив ворота соперников. Также на счету игрока сборной Франции семь голевых передач.