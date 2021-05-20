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«Ювентус» купит Гризманна, если продаст Роналду

20 Мая 2021, 19:38,

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении французского нападающего Антуана Гризманна. 

Diario Sport удалось узнать, что «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену Криштиану Роналду, чьё будущее в команде неопределенно. В случае ухода португальца, «Юве» желает заполучить Антуана Гризманна, которого «Барселона» выставила на трансферный рынок. «Барсу» не устраивает большая зарплата француза. Кроме того, каталонцам нужны деньги на покупку новых игроков. 

В текущем сезоне Гризманн провёл 35 матчей в составе «сине-гранатовых», 12 раз поразив ворота соперников. Также на счету игрока сборной Франции семь голевых передач.

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
20 Мая 2021, 20:26

Вполне себе нормальная замена, Аллегри найдет Гризи правильное применение лучше чем Куман или Вальверде...

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