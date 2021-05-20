«Ювентус» купит Гризманна, если продаст Роналду

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20 Мая 2021, 19:38,
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Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении французского нападающего Антуана Гризманна.
Diario Sport удалось узнать, что «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену Криштиану Роналду, чьё будущее в команде неопределенно. В случае ухода португальца, «Юве» желает заполучить Антуана Гризманна, которого «Барселона» выставила на трансферный рынок. «Барсу» не устраивает большая зарплата француза. Кроме того, каталонцам нужны деньги на покупку новых игроков.
В текущем сезоне Гризманн провёл 35 матчей в составе «сине-гранатовых», 12 раз поразив ворота соперников. Также на счету игрока сборной Франции семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн
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