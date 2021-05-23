Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»

23 Мая 2021, 23:44,

В воскресенье в драматичной борьбе финишировал чемпионат Италии. Главной интригой последнего тура было распределение мест в таблице со второго по пятое, и одна из команд в любом случае оставалась без Лиги чемпионов.

«Ювентус» быстро разбил «Болонью» даже без Криштиану Роналду (4:1) и вынужден был следить за ходом поединков конкурентов. «Аталанта» проиграла «Милану» (0:2), а вот «Наполи» на своем поле не сумел дожать «Верону» (1:1) и стал пятым лишним в таблице.

Распределение мест на вершине таблицы: 1. «Интер», 2. «Милан», 3. «Аталанта», 4. «Ювентус», 5. «Наполи».

Протокол игры  
Болонья 1:4 Ювентус
    6' Кьеза Федерико (0:1)
    29' Мората Альваро (0:2)
    45' Рабио Адриен (0:3)
    47' Мората Альваро (0:4)
(1:4) Орсолини Риккардо 85'    
Скорупски Лукаш Томиясу Такэхиро Медель Гари   44'   58' (Антов Валентин (   58') Сумаоро Адама Де Сильвестри Лоренцо   68' (Фараго Паоло (   68') Схаутен Йерди   80' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   80') Сванберг Маттиас Ольсен Сков Андреас   57' (Орсолини Риккардо (   57') Виньято Эмануэль   57' (Сансоне Никола (   57') Барроу Муса Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса Урбаньски Кацпер Поли Андреа Равалья Федерико Да Коста Жуниор М'Байе Ибрахим
Щесны Войцех   68' (Пинсольо Карло (   68') Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс   46' (Бонуччи Леонардо (   46') Кьеллини Джорджо   58' (Маккенни Уэстон (   58'   66') Алекс Сандро Кулушевски Деян Данило Луис   67' (Бернардески Федерико (   67') Рабио Адриен Кьеза Федерико   58' (Мело Артур (   58') Дибала Пауло Мората Альваро   37'
Запасные: Демирал Мерих Ремзи Аарон Роналду Криштиану Фработта Джанлука Фаджоли Николо Буффон Джанлуиджи Коррея Фелиш
23 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры  
Аталанта 0:2 Милан
    43' Кесси Франк (0:1)
    90' Кесси Франк (0:2)
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   87' (Паломино Хосе (   87') Ромеро Кристиан Джимсити Берат Меле Йоаким   79' (Пашалич Марио (   79') Де Рон Мартен   69'   90' Фройлер Ремо   47'   87' (Миранчук Алексей (   87') Госенс Робин Малиновский Руслан Пессина Маттео   46' (Муриэль Луис (   46') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Иличич Йосип Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   61' (Крунич Раде (   61'   90') Кесси Франк Салемакерс Алексис   79' (Далот Диогу (   79'   90') Диас Браим   62' (Мейте Суалихо (   62') Чалханоглу Хакан Леау Рафаэл   79' (Манджукич Марио (   79'   82')
Запасные: Кастильехо Самуэль Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Тонали Сандро Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
23 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Наполи 1:1 Верона
(1:0) Ррахмани Амир 61'    
    69' Фараони Марко (1:1)
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Ррахмани Амир Хюсай Эльсейд   90'   71' (Руй Мариу (   71') Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ   71'   81' (Петанья Андреа (   81') Лосано Ирвинг   20'   68' (Политано Маттео (   68') Зелиньски Пётр   71' (Мертенс Дрис (   71') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор
Запасные: Оспина Давид Зедадка Карим Контини Никита Демме Диего Костанцо Давиде Giuseppe D'Agostino Элмас Эльиф Лоботка Станислав
Пандур Ивор   64' (Берарди Алессандро (   64') Чеккерини Федерико   76' (Ловато Маттео (   76') Гюнтер Корай Димарко Федерико   56' Фараони Марко   77' (Рюэгг Кевин (   77') Давидович Павел   38'   41' (Удоги Дестини (   41'   54') Илич Иван   32' Лазович Дарко Бесса Даниэль Дзакканьи Маттиа Калинич Никола   64'
Запасные: Ласанья Кевин Четин Мерт Маньяни Джанджакомо Стураро Стефано Колли Эбрима Сильвестри Марко Велозу Мигель Сальседо Эдди
23 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Милан, Наполи, Аталанта
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Комментарии (21)
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1
Juve96
24 Мая 2021, 00:21

Выходим с 4 места, группа в ЛЧ будет огонь!

1
bgan4ik
24 Мая 2021, 00:30

Так согласно нашему рейтингу будем во второй карзине все равно

0
Juve96
24 Мая 2021, 01:06

по рейтингу? я думал по месту в таблице корзины составляются

0
bgan4ik
24 Мая 2021, 01:14

По личному рейтингу клуба в таблицах уефа, в еврокубках за последние 5 сезонов

1
Tavadi
24 Мая 2021, 00:09

эталонный судейский чемпионат, помойные миланские кабинеты просто в наглую тянули. 20 пенальти у милана, причём если разобрать, там 3/4 левейшие, как и сегодня, про картонных тампонов и говорить нечего, каждый матч судейки в одну сторону свистели. Италию должна ждать судейская зачистка, начиная от федерации и заканчивая линейными.

0
Juventissimo
24 Мая 2021, 00:03

Никакой радости. Зарплатная ведомость не разгрузилась на 31 миллион. Остаётся только надеяться на серьёзные перемены в команде.

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0
redwhite1959
23 Мая 2021, 23:55

"Верона", для которой матч ничего в турнирном плане не решал, билась насмерть с "Наполи". Ощущение - что "Юве" хорошо веронцев перед игрой простимулировал. Игра была равной, но "Верона" смотрелась всё же более солидно. "Наполи" мельчили около штрафной соперника и часто ошибались в передачах. Издали хозяева не били вовсе. Итог матча закономерен - ничья.

1
slain
24 Мая 2021, 00:17

Верона вообще-то многим дала прикурить в этом сезоне, ничего удивительного в результате нет.

1
Juventissimo
24 Мая 2021, 00:10

По схожей логике, Милан простимулировал Аталанту основательно. :)

1
bgan4ik
23 Мая 2021, 23:57

Как обычно, без "Юве простимулировал" не обойтись)))

2
beorn_n
23 Мая 2021, 23:52

Боже храни Верону! Форца Юве. Ждем перемен! Всех с окончанием сезона. Милан пора переименовать в Пенал.

1
sagittarius
23 Мая 2021, 23:55

A ты правильно предрёк подарок от Вероны, когда всеми ожидался подарочек со стороны Аталанты.

0
beorn_n
23 Мая 2021, 23:58

Просто верил в плохую карму у Наполи).

2
sagittarius
24 Мая 2021, 00:02

Это если бы Кулибали затолкал в собственную девятку на последних минутах, то карма. А так - просто непруха)))

1
beorn_n
24 Мая 2021, 00:05

Да впрочем не важно. Празднуем!

0
Master8
23 Мая 2021, 23:52

Да, очень символично... Де Лаурентис явно не в духе будет ближайший месяц.

0
bgan4ik
23 Мая 2021, 23:55

Вот 100 пудов, Де ЛАу будет инициатором шума по поводу того, что Юве, из-за ситуации с СуперЛигой, надо отстранить от Сериала)))

0
Master8
23 Мая 2021, 23:58

Раньше Моратти гавно ведрами выливал, теперь Лаурентис пост принял. Ну посмотрим)

1
Sergo
23 Мая 2021, 23:49

Спасибо неаполитанцам за незаслуженную путевку)
P. S. Хотя они и сами не заслужили.

1
Tavadi
24 Мая 2021, 00:10

мулан по твоему заслужил лч с 20-ю левыми пенальти?

3
sagittarius
23 Мая 2021, 23:48

Спасибо Вероне (отдельное Фараони). Forza Juve!

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