«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»

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23 Мая 2021, 23:44,
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В воскресенье в драматичной борьбе финишировал чемпионат Италии. Главной интригой последнего тура было распределение мест в таблице со второго по пятое, и одна из команд в любом случае оставалась без Лиги чемпионов.
«Ювентус» быстро разбил «Болонью» даже без Криштиану Роналду (4:1) и вынужден был следить за ходом поединков конкурентов. «Аталанта» проиграла «Милану» (0:2), а вот «Наполи» на своем поле не сумел дожать «Верону» (1:1) и стал пятым лишним в таблице.
Распределение мест на вершине таблицы: 1. «Интер», 2. «Милан», 3. «Аталанта», 4. «Ювентус», 5. «Наполи».
Протокол игры
|6' Кьеза Федерико (0:1)
|29' Мората Альваро (0:2)
|45' Рабио Адриен (0:3)
|47' Мората Альваро (0:4)
|(1:4) Орсолини Риккардо 85'
Скорупски Лукаш • Томиясу Такэхиро • Медель Гари 44' 58' ( Антов Валентин ( 58') • Сумаоро Адама • Де Сильвестри Лоренцо 68' ( Фараго Паоло ( 68') • Схаутен Йерди 80' ( Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 80') • Сванберг Маттиас • Ольсен Сков Андреас 57' ( Орсолини Риккардо ( 57') • Виньято Эмануэль 57' ( Сансоне Никола ( 57') • Барроу Муса • Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса • Урбаньски Кацпер • Поли Андреа • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор • М'Байе Ибрахим
Щесны Войцех 68' ( Пинсольо Карло ( 68') • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс 46' ( Бонуччи Леонардо ( 46') • Кьеллини Джорджо 58' ( Маккенни Уэстон ( 58' ) • 66'Алекс Сандро • Кулушевски Деян • Данило Луис 67' ( Бернардески Федерико ( 67') • Рабио Адриен • Кьеза Федерико 58' ( Мело Артур ( 58') • Дибала Пауло • Мората Альваро 37'
Запасные: Демирал Мерих • Ремзи Аарон • Роналду Криштиану • Фработта Джанлука • Фаджоли Николо • Буффон Джанлуиджи • Коррея Фелиш
23 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|43' Кесси Франк (0:1)
|90' Кесси Франк (0:2)
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл 87' ( Паломино Хосе ( 87') • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • Меле Йоаким 79' ( Пашалич Марио ( 79') • Де Рон Мартен 69' • 90'Фройлер Ремо 47' 87' ( Миранчук Алексей ( 87') • Госенс Робин • Малиновский Руслан • Пессина Маттео 46' ( Муриэль Луис ( 46') • Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Иличич Йосип • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль 61' ( Крунич Раде ( 61' ) • 90'Кесси Франк • Салемакерс Алексис 79' ( Далот Диогу ( 79' ) • 90'Диас Браим 62' ( Мейте Суалихо ( 62') • Чалханоглу Хакан • Леау Рафаэл 79' ( Манджукич Марио ( 79' ) 82'
Запасные: Кастильехо Самуэль • Хёуге Йенс • Мальдини Даниэль • Романьоли Алессио • Тонали Сандро • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
23 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Ррахмани Амир 61'
|69' Фараони Марко (1:1)
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Ррахмани Амир • Хюсай Эльсейд 90' 71' ( Руй Мариу ( 71') • Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуэ 71' 81' ( Петанья Андреа ( 81') • Лосано Ирвинг 20' 68' ( Политано Маттео ( 68') • Зелиньски Пётр 71' ( Мертенс Дрис ( 71') • Инсинье Лоренцо • Осимхен Виктор
Запасные: Оспина Давид • Зедадка Карим • Контини Никита • Демме Диего • Костанцо Давиде • Giuseppe D'Agostino • Элмас Эльиф • Лоботка Станислав
Пандур Ивор 64' ( Берарди Алессандро ( 64') • Чеккерини Федерико 76' ( Ловато Маттео ( 76') • Гюнтер Корай • Димарко Федерико • 56'Фараони Марко 77' ( Рюэгг Кевин ( 77') • Давидович Павел 38' 41' ( Удоги Дестини ( 41' ) • 54'Илич Иван • 32'Лазович Дарко • Бесса Даниэль • Дзакканьи Маттиа • Калинич Никола 64'
Запасные: Ласанья Кевин • Четин Мерт • Маньяни Джанджакомо • Стураро Стефано • Колли Эбрима • Сильвестри Марко • Велозу Мигель • Сальседо Эдди
23 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Милан, Наполи, Аталанта
Выходим с 4 места, группа в ЛЧ будет огонь!
Так согласно нашему рейтингу будем во второй карзине все равно
по рейтингу? я думал по месту в таблице корзины составляются
По личному рейтингу клуба в таблицах уефа, в еврокубках за последние 5 сезонов
эталонный судейский чемпионат, помойные миланские кабинеты просто в наглую тянули. 20 пенальти у милана, причём если разобрать, там 3/4 левейшие, как и сегодня, про картонных тампонов и говорить нечего, каждый матч судейки в одну сторону свистели. Италию должна ждать судейская зачистка, начиная от федерации и заканчивая линейными.
Никакой радости. Зарплатная ведомость не разгрузилась на 31 миллион. Остаётся только надеяться на серьёзные перемены в команде.
"Верона", для которой матч ничего в турнирном плане не решал, билась насмерть с "Наполи". Ощущение - что "Юве" хорошо веронцев перед игрой простимулировал. Игра была равной, но "Верона" смотрелась всё же более солидно. "Наполи" мельчили около штрафной соперника и часто ошибались в передачах. Издали хозяева не били вовсе. Итог матча закономерен - ничья.
Верона вообще-то многим дала прикурить в этом сезоне, ничего удивительного в результате нет.
По схожей логике, Милан простимулировал Аталанту основательно. :)
Как обычно, без "Юве простимулировал" не обойтись)))
Боже храни Верону! Форца Юве. Ждем перемен! Всех с окончанием сезона. Милан пора переименовать в Пенал.
A ты правильно предрёк подарок от Вероны, когда всеми ожидался подарочек со стороны Аталанты.
Просто верил в плохую карму у Наполи).
Это если бы Кулибали затолкал в собственную девятку на последних минутах, то карма. А так - просто непруха)))
Да впрочем не важно. Празднуем!
Да, очень символично... Де Лаурентис явно не в духе будет ближайший месяц.
Вот 100 пудов, Де ЛАу будет инициатором шума по поводу того, что Юве, из-за ситуации с СуперЛигой, надо отстранить от Сериала)))
Раньше Моратти гавно ведрами выливал, теперь Лаурентис пост принял. Ну посмотрим)
Спасибо неаполитанцам за незаслуженную путевку)
P. S. Хотя они и сами не заслужили.
мулан по твоему заслужил лч с 20-ю левыми пенальти?
Спасибо Вероне (отдельное Фараони). Forza Juve!