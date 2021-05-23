«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»

В воскресенье в драматичной борьбе финишировал чемпионат Италии. Главной интригой последнего тура было распределение мест в таблице со второго по пятое, и одна из команд в любом случае оставалась без Лиги чемпионов.

«Ювентус» быстро разбил «Болонью» даже без Криштиану Роналду (4:1) и вынужден был следить за ходом поединков конкурентов. «Аталанта» проиграла «Милану» (0:2), а вот «Наполи» на своем поле не сумел дожать «Верону» (1:1) и стал пятым лишним в таблице.

Распределение мест на вершине таблицы: 1. «Интер», 2. «Милан», 3. «Аталанта», 4. «Ювентус», 5. «Наполи».