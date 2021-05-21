Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А

21 Мая 2021, 13:58,

На выходных в чемпионате Италии пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию в ключевых зонах турнирной таблицы и выделяет главные интриги заключительного тура Серии А.

Кто попадёт в Лигу чемпионов

М Путёвка Команда И В Н П РМ О
1 Лига чемпионов Интер 37 27 7 3 84:34 88
2 Лига чемпионов Аталанта 37 23 9 5 90:45 78
3 Лига чемпионов Милан 37 23 7 7 72:41 76
4 Лига чемпионов Наполи 37 24 4 9 85:40 76
5 Лига Европы Ювентус 37 22 9 6 73:37 75

«Аталанта» - «Милан»

«Наполи» - «Верона»

«Болонья» - «Ювентус»

Две из четырёх путёвок в Лигу чемпионов от Серии А уже разыграны. Их получили «Интер» и «Аталанта». Бергамаски с Алексеем Миранчуком в составе ниже 4-го места уже точно не опустятся, поскольку при равенстве очков с «Ювентусом» они будут выше благодаря преимуществу в личных встречах (1:0, 1:1).

Оставшиеся два билета разыграют «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Главная интрига последнего тура заключается в том, попадёт ли «старая синьора» в сильнейший клубный турнир континента. Победы над «Удинезе» команде Андреа Пирло точно хватит в том случае, если хотя бы кто-то из конкурентов потеряет очки.

Важно отметить несколько моментов:

Первое – при равенстве очков «Милан» будет выше «Ювентуса» по личным встречам (3:0, 1:3).

Второе – при равенстве очков «Наполи» и «Ювентус» будут сравниваться по общей разности мячей, ведь в личных встречах у них паритет (1:0, 1:2, правила гостевых голов здесь нет). Почти наверняка неаполитанцы окажутся выше, поскольку для такого расклада туринцы должны сыграть вничью, и у них останется разность мячей +36. У «Наполи» же сейчас разность +45, и сложно представить, что они проиграют «Вероне» со счётом 0:9 дома.

Таким образом, для «Ювентуса» реальный расклад только один, и о нём мы уже сказали – своя победа, осечка конкурента. В воскресенье может решиться судьба Криштиану Роналду. Поговаривают, что звёздный португалец уйдёт из «Ювентуса», если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов.  

Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций

В Лиге Европы Италию точно представит «Лацио» и кто-то из неудачников в борьбе за Лигу чемпионов, который финиширует на 5-м месте в Серии А. Тут всё предельно ясно.

А вот на седьмое место и путёвку в Лигу конференций претендуют две команды – «Рома» и «Сассуоло».

М Путёвка Команда И В Н П РМ О
6 Лига Европы Лацио 37 21 5 11 61:53 68
7 Лига конференций Рома 37 18 7 12 66:56 61
8   Сассуоло 37 16 11 10 62:56 59

«Специя» - «Рома»

«Сассуоло» - «Лацио»

«Роме» для сохранения седьмого места достаточно обыграть «Специю». Если римляне проиграют, обойти их сможет «Сассуоло» в случае своей победы.

Если «Рома» сыграет вничью, а «Сассуоло» победит, то команды расставит по местам разность мячей, ведь по личным встречам у них паритет (0:0, 2:2, правило гостевых голов здесь не работает). У «Ромы» при таком раскладе останется разница +10. У «Сассуоло» сейчас разница +6, то есть команде Роберто де Дзерби придётся обыгрывать «Лацио» очень крупно.

Кто вылетит уже известно

М Исход Команда И В Н П РМ О
18 Вылет Беневенто 37 7 11 19 39:74 32
19 Вылет Кротоне 37 6 4 27 45:92 22
20 Вылет Парма 37 3 11 23 39:80 20

Борьба за выживание в Серии А уже завершилась. В классе понизятся «Беневенто», «Кротоне» и некогда грозная «Парма».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Рома, Наполи, Криштиану Роналду, Лацио, Аталанта, Сассуоло
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
21 Мая 2021, 14:58

Чую Ювентус будет в топ-4, а Милан ещё раз обделается в гостях у не мотивированной Аталанты...

0
White_Shark
21 Мая 2021, 14:41

Милан хоть и обделался в 37 туре. Но очень символично получается - для того, чтобы пройти в Лигу Чемпионов, Милану надо победить клуб уровня Лиги Чемпионов.
Вот тут и посмотрим, чего вы стоите. Эдакий экзамен всего сезона.

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