​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А

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21 Мая 2021, 13:58,
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На выходных в чемпионате Италии пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию в ключевых зонах турнирной таблицы и выделяет главные интриги заключительного тура Серии А.
Кто попадёт в Лигу чемпионов
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Лига чемпионов
|Интер
|37
|27
|7
|3
|84:34
|88
|2
|Лига чемпионов
|Аталанта
|37
|23
|9
|5
|90:45
|78
|3
|Лига чемпионов
|Милан
|37
|23
|7
|7
|72:41
|76
|4
|Лига чемпионов
|Наполи
|37
|24
|4
|9
|85:40
|76
|5
|Лига Европы
|Ювентус
|37
|22
|9
|6
|73:37
|75
«Аталанта» - «Милан»
«Наполи» - «Верона»
«Болонья» - «Ювентус»
Две из четырёх путёвок в Лигу чемпионов от Серии А уже разыграны. Их получили «Интер» и «Аталанта». Бергамаски с Алексеем Миранчуком в составе ниже 4-го места уже точно не опустятся, поскольку при равенстве очков с «Ювентусом» они будут выше благодаря преимуществу в личных встречах (1:0, 1:1).
Оставшиеся два билета разыграют «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Главная интрига последнего тура заключается в том, попадёт ли «старая синьора» в сильнейший клубный турнир континента. Победы над «Удинезе» команде Андреа Пирло точно хватит в том случае, если хотя бы кто-то из конкурентов потеряет очки.
Важно отметить несколько моментов:
Первое – при равенстве очков «Милан» будет выше «Ювентуса» по личным встречам (3:0, 1:3).
Второе – при равенстве очков «Наполи» и «Ювентус» будут сравниваться по общей разности мячей, ведь в личных встречах у них паритет (1:0, 1:2, правила гостевых голов здесь нет). Почти наверняка неаполитанцы окажутся выше, поскольку для такого расклада туринцы должны сыграть вничью, и у них останется разность мячей +36. У «Наполи» же сейчас разность +45, и сложно представить, что они проиграют «Вероне» со счётом 0:9 дома.
Таким образом, для «Ювентуса» реальный расклад только один, и о нём мы уже сказали – своя победа, осечка конкурента. В воскресенье может решиться судьба Криштиану Роналду. Поговаривают, что звёздный португалец уйдёт из «Ювентуса», если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов.
Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций
В Лиге Европы Италию точно представит «Лацио» и кто-то из неудачников в борьбе за Лигу чемпионов, который финиширует на 5-м месте в Серии А. Тут всё предельно ясно.
А вот на седьмое место и путёвку в Лигу конференций претендуют две команды – «Рома» и «Сассуоло».
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|6
|Лига Европы
|Лацио
|37
|21
|5
|11
|61:53
|68
|7
|Лига конференций
|Рома
|37
|18
|7
|12
|66:56
|61
|8
|Сассуоло
|37
|16
|11
|10
|62:56
|59
«Специя» - «Рома»
«Сассуоло» - «Лацио»
«Роме» для сохранения седьмого места достаточно обыграть «Специю». Если римляне проиграют, обойти их сможет «Сассуоло» в случае своей победы.
Если «Рома» сыграет вничью, а «Сассуоло» победит, то команды расставит по местам разность мячей, ведь по личным встречам у них паритет (0:0, 2:2, правило гостевых голов здесь не работает). У «Ромы» при таком раскладе останется разница +10. У «Сассуоло» сейчас разница +6, то есть команде Роберто де Дзерби придётся обыгрывать «Лацио» очень крупно.
Кто вылетит уже известно
|М
|Исход
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|18
|Вылет
|Беневенто
|37
|7
|11
|19
|39:74
|32
|19
|Вылет
|Кротоне
|37
|6
|4
|27
|45:92
|22
|20
|Вылет
|Парма
|37
|3
|11
|23
|39:80
|20
Борьба за выживание в Серии А уже завершилась. В классе понизятся «Беневенто», «Кротоне» и некогда грозная «Парма».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Рома, Наполи, Криштиану Роналду, Лацио, Аталанта, Сассуоло
Чую Ювентус будет в топ-4, а Милан ещё раз обделается в гостях у не мотивированной Аталанты...
Милан хоть и обделался в 37 туре. Но очень символично получается - для того, чтобы пройти в Лигу Чемпионов, Милану надо победить клуб уровня Лиги Чемпионов.
Вот тут и посмотрим, чего вы стоите. Эдакий экзамен всего сезона.