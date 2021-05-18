Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду поучаствовал в презентации формы «Ювентуса» на следующий сезон

18 Мая 2021, 11:52,

Во вторник «Ювентус» представил свою домашнюю форму на сезон 2021/2022, опубликовав соответствующее видео в Instagram. В презентации комплекта формы принял участие и звёздный нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду. В последнее время слухи активно говорят о его возможном уходе в другой клуб в летнее трансферное окно. Действующий контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до завершения следующего сезона.

Перед последним туром чемпионата Италии «Ювентус» занимает только пятое место в турнирной таблице и рискует впервые за долгие годы остаться без билета в Лигу чемпионов.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Форма футбольных клубов
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Комментарии (1)
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0
Juve96
18 Мая 2021, 13:06

не представляю фору без чемпионской эмблемы
а кубковый кругляшок ещё возможен

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