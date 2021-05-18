​Роналду поучаствовал в презентации формы «Ювентуса» на следующий сезон

Во вторник «Ювентус» представил свою домашнюю форму на сезон 2021/2022, опубликовав соответствующее видео в Instagram. В презентации комплекта формы принял участие и звёздный нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду. В последнее время слухи активно говорят о его возможном уходе в другой клуб в летнее трансферное окно. Действующий контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до завершения следующего сезона.

Перед последним туром чемпионата Италии «Ювентус» занимает только пятое место в турнирной таблице и рискует впервые за долгие годы остаться без билета в Лигу чемпионов.