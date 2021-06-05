«Ювентус» засматривается на Икарди

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Мауро Икарди может продолжить карьеру в Италии, где к нему проявляет серьёзный интерес «Ювентус».

Журналисты Calciomercato сообщают, что 28-летний нападающий, игравший в Серии А за «Сампдорию» и «Интер», пребывает в сфере интересов «старой синьоры». Икарди, забивший один гол в восьми матчах за сборную Аргентины, защищает цвета «ПСЖ» с позапрошлого года – в 40 играх Лиги 1 он отличился 19 раз.

Аналитики Transfermarkt считают, что Икарди оценивается в 40 миллионов евро, в то время как контракт аргентинца с «ПСЖ» подходит к завершению через три года. В сезоне 2020/21 Мауро, агентом которого выступает его супруга, забил семь голов и выдал четыре голевые передачи в Лиге 1.